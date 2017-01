Can 2017 : La presse sportive et les supporters à l'honneur

Compagnons infatigables de l’équipe nationale de football, l’Anps et le 12e Gaïndé ont reçu des subventions respectivement de 30 et 56 millions de Francs Cfa de la part de partenaires. La cérémonie de signature qui a eu pour cadre le ministère des Sports, a été l’occasion pour Me Augustin Senghor, président de la fédération et le ministre Matar Ba de magnifier le rôle que jouent la presse et les supporters dans les compétitions de haut niveau comme cette Can 2017...