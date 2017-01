CRISE GAMBIENNE : L'APD salue la fermeté et la diplomatie du Président Macky Sall et de la CEDEAO

L’Alliance pour la Paix et le Développement(APD) Gem sa Bopp salue la fermeté et la diplomatie du Président Macky Sall et de la CEDEAO, suite à la gestion de la crise gambienne. En effet l’APD, a dès les premières heures de ce conflit avancé que le Sénégal ne devrait pas porter seul ce combat mais plutôt la CEDEAO. C’est ainsi que l’APD Gem sa Bopp félicite le Président Macky Sall pour sa lucidité et la hauteur prise pour gérer cette délicate affaire qui a vu un dénouement heureux, et salue également le professionnalisme de nos forces armées et la puissance diplomatique du Sénégal.

Le président Macky Sall a encore fait preuve de son professionnalisme et montre que les situations sérieuses se gèrent avec sérénité. "Ce succès diplomatique constitue également un acquis considérable et suscite beaucoup d’espoir chez tous les africains, vu que l’Afrique vient de montrer à la face du monde qu’elle peut désormais gérer ses crises internes par sa diplomatie", selon les camarades de Thierno Lô.