CAN 2017 : le Mali et l'Égypte se neutralisent pour leur entrée en lice (0-0)

Le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est sans doute le plus ouvert. Le Mali entraîné par l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, Alain Giresse, voulait tirer son épingle du jeu face au Ghana des frères Ayew et l'Égypte, toujours placé mais jamais gagnant, ce mardi soir.



En face, l'Égypte était de retour après avoir été absente des trois dernières CAN. La nation la plus titrée du continent africain a faim de victoires. Et pour cette entrée en lice, les deux nations plus qu'ambitieuses n'ont su faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0).



Sans faire de procès d'intention à l'Ouganda, son retour parmi les grands après 39 ans d'absence, est déjà une victoire.