CAN 2017 : La Tunisie domine l’Algérie et se rapproche des quarts

La Tunisie s'est imposée contre l'Algérie (2-1), jeudi au stade de Franceville. Avec ce succès, les Aigles de Carthage se replacent dans la course à la qualification dans le groupe B. En revanche, pour les Fennecs, qui ne comptent qu'un point après deux matches et ne sont plus maîtres de leur destin, les quarts de finale s'éloignent dangereusement.