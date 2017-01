CAN 2017 : Bilan de la première journée de la phase de groupe

À l'issue de la première journée de la phase de groupe de la CAN 2017, qui s'est conclue ce mardi, l'heure est au bilan.



Poule A



Une des sensations de cette CAN, on la doit à la petite sélection de la Guinée Bissau, qui a su résister aux coups de butoir gabonais (1-1), en match d'ouverture. Pour leur première participation à une phase finale de Coupe d’Afrique, les Guinéens n'ont pas manqué leur première sortie, en attendant de croiser la route des Lions indomptables, ce mercredi. Face à la Guinée, les Panthères avaient pourtant fait le plus dur, avant d’être rattrapé dans les arrêts de jeu. Aubameyang et les siens n’ont pas su marquer un deuxième but et peuvent déjà nourrir des regrets après un match nul (1-1). Le match de ce mercredi, face au Burkina Faso, qui s’en est plutôt bien sorti contre le Cameroun (1-1), s’annonce déjà comme un tournant.



Poule B



Même si le Sénégal n'a pu se qualifier en quart de finale d'une CAN depuis onze ans (2006), les Lions figurent parmi les favoris de cette compétition. La première sortie face à la Tunisie a été bien gérée, malgré une fin de deuxième période sous pression. Sans la manière, les hommes d'Aliou Cissé ont tout de même assuré l'essentiel (2-0). Ils sont attendus à un autre niveau, ce jeudi face au Zimbabwe. En première heure la Tunisie tentera d'être aussi réaliste face à l'Algérie, qui s'en est plutôt bien sortie face au Zimbabwe (2-2).



Poule C



Le Maroc de Hervé Renard a déçu par son entrée dans la compétition. Les Lions de l’Atlas ont trébuché (0-1), lors de leur premier match dans cette CAN, en concédant une défaite face à la RDC.



Avec son armada offensive, on attendait beaucoup mieux de la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, elle n’a pas rassuré, lors de son entrée en lice dans la CAN en concédant le nul (0-0), face au Togo. Le prochain match, face à la RDC, devrait donner une indication supplémentaire sur le niveau des Éléphants, champions d’Afrique en titre. Un choc de la deuxième journée qui sera sans doute décisif pour l'attribution de la première place du groupe C.



Poule D



André Ayew était évidemment attendu comme l'homme providentiel du Ghana face à une formation ougandaise, qui en est à sa cinquième participation à une phase finale de la CAN. Son but a permis au Ghana d’entamer cette CAN par une victoire (1-0). Les Blacks Stars ont assumé leur statut de favori pour la victoire finale. Ils peuvent attendre sereinement le Mali, leur prochain adversaire, qui a fait match nul (0-0) contre l’Egypte