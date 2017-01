Budget de la commune de Yoff : Les conseillers frondeurs boycottent le vote

Le budget 2017 de la commune de Yoff a été adopté hier. Il s’élève à 1 milliard 351 millions 653 mille 932 francs CFA. Cependant 6 conseillers municipaux dont Moustapha Ndir et Penda Ndiaye Cissé de l’Afp, qui avaient dénoncé la gestion et « l’absentéisme » de Abdoulaye Diouf Sarr, ont boycotté le vote alors que 7 autres étaient absents. Selon différentes sources, il y aurait eu une bagarre rangée dans la salle du conseil municipal et un conseiller anti-Diouf Sarr aurait même été blessé.



Le Quotidien