Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent bel et bien

La presse people annonçait il y a quelques jours que Brad Pitt et Angelina Jolie envisageaient une réconcialiation et l'annulation de leur divorce. TMZ, source fiable, assure qu'il n'en n'est rien. Si rien n'avance officiellement pour le moment, c'est parce que les deux stars envisagent une façon équitable de se partager la garde des enfants et les maisons qu'ils ont achetées ensemble. Leur patrimoine commun est grand. Les papiers seront signés une fois les discussions clôturées.



TMZ explique que Brad Pitt ne pardonne pas à Angelina Jolie d'avoir déclaré publiquement qu'il était violent avec leurs enfants. Mëme si l'enquête a finalement blanchi l'acteur, le mal était fait: son ego en a pris un coup et sa réputation aussi.