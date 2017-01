Bouba Diouf, frère aîné de Mame Biram Diouf : « Il a un moral de fer… Les buts viendront »

Comment appréciez-vous les deux premiers matches de votre frère ?

Alhadmoulilah, je trouve que ses prestations sont bonnes. Il gère ses matches, même s’il manque encore les buts. Il attire les défenses adverses et crée des brèches. Il rate des occasions c’est vrai, mais cela fait partie intégrante du football. Dans l’ensemble je trouve qu'il se débrouille pas mal.

Mais c’est exactement les occasions qu’il rate que les sénégalais déplorent

Je pense que rater des occasions, ce n’est pas la fin du monde. Je le répète cela fait partie intégrante du football. Le football est un jeu collectif et lui participe dans le jeu, il se trouve qu’il est souvent au finish de l’action et ce n’est pas évident de garder sa lucidité. Mais l’entraîneur Aliou Cissé lui a décerné de bons points hier et c’est tout à fait naturel. Les buts eux viendront au bout de l’effort, et espérons juste qu’ils arrivent quant on en aura le plus besoin.

Tu n’es pas d’accord qu’il soit remplacé par Moussa Sow alors ?

Chacun a son opinion. On n’interdit à personne de dire son avis. Au Sénégal on a 14 millions d’entraîneurs, mais un seul donne la composition et c’est Aliou Cissé. Maintenant ceux qui sont sur le terrain vont saisir leur chance, et je pense que Mame Biram Diouf saisit cette opportunité pour se mettre en valeur. Les buts comme je l'ai dit et répété, viendront.

Est-ce qu’il t’arrive de discuter avec lui de cette situation ?

Oui bien sur. Hier j’ai participé à l’entraînement des Lions à Bongoville. Il a marqué deux buts, il a un moral de fer comme d’habitude.

Les commentaires ne le touchent pas ?

Les commentaires je ne pense pas. Un footballeur doit écouter les commentaires sans s’en émouvoir. Il doit être discipliné et respecter les opinions de tout un chacun. Il gère la situation d’après les contacts que j’ai avec lui.

Son repositionnement au niveau de son club Stoke en tant que milieu droit, cela n’influe t’il pas sur son manque de réalisme ?

Cela peut jouer, mais pas trop. Son repositionnement dans son club c’est parce qu’il y avait des blessés. Maintenant comme il était assez polyvalent il était obligé de se sacrifier pour son équipe. Le coach (NDLR : Mark Hughes) lui en a fait la demande ainsi que son capitaine et il l’a accepté.

Comment apprécies-tu l’affiche des quarts de finale Sénégal-Cameroun ?

Une belle affiche selon moi. Un match difficile, en Afrique, les matches sont tous difficiles. Mais on a une équipe qui peut battre le Cameroun, d’autant plus qu’en finale 2002 ils nous avait privés d’un premier sacre. Ce sera une revanche, et j’ai espoir qu’il se qualifie.