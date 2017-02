Amara Traoré sur son avenir : "Actuellement je me concentre sur mon académie de football à Saint-Louis en attendant d'une bonne proposition"

Invité du Grand Débrief sur Dakaractu, l'ancien capitaine et ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal Amara Traoré est revenu sur ses projets et son avenir dans le monde du football.

Interrogé sur ses projets actuels, Amara de dire : "Pour l'instant je me concentre sur Ndar Académie Foot (NAFOOT) que je mets en place pour aider les footballeurs de ma ville Saint-Louis. Je suis aussi consultant à la compagnie sucrière sénégalaise. Pour l'instant ce sont mes deux grands projets en attendant d'avoir une bonne proposition d'une équipe nationale ou un club qui va en ligue des Champions car je ne veux pas aller n'importe où. Je suis actuellement à Saint-Louis pour m'occuper des équipes là-bas, le temps de faire quelque chose car un coach ne peut pas rester inactif. J'y suis en attendant de recevoir une bonne proposition"...