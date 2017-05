Aliou Sall, maire de Guédiawaye : « Je peux m’habiller en bleu parce que ce que le PDS comptait comme responsables est dans Benno Bokk Yakaar »

Le maire de Guédiawaye est convaincu que l’opposition n’existe plus dans cette partie de la banlieue sénégalaise. Lors du meeting de Benno dans sa commune, il a raillé cette dernière en laissant entendre qu’il peut se parer de toutes leurs couleurs; puisque tout ce qu’elle comptait comme membres est dans BBY.



« Je peux m’habiller en bleu parce que tout ce que le PDS comptait comme responsables est dans « Benno Bokk Yakaar », « Bokk Guis guis », « Rewmi » sont tous devenus BBY. Le fameux « Grand parti » est tellement saigné qu’il est devenu le « Tout petit Parti ». Et contrairement à ce que l’on dit, a-t-il précisé, personne n’a rallié à cause d’intérêt financier.

Et d’ajouter, « juste que les sénégalais attentifs ont constaté que le Sénégal de BBY a fait un grand bond en avant. Je ne ferais pas de bilan, mais tous les chantiers sont devenus réalité. Nous comptons des projets à Guédiawaye qui vont structurer totalement la ville de Guédiawaye et nous devons cela au Président Sall ».

Revenant sur sa candidature aux prochaines législatives, il a laissé entendre qu'en réalité le débat passionné autour, n’impactera en rien sur les résultats, car les populations dans leur grande majorité, ont conscience que leur intérêt c’est dans BBY.

« Je voudrais vous rassurer camarade-Président Tanor Dieng et vous demander de transmettre ces assurances au Président de la coalition en vous disant que ici à Guédiawaye il n’y aucune raison de douter ou de s’inquiéter puisque notre victoire est déjà assurée » a-t-il conclu.