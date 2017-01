Aliou Cissé : « Il ne faut pas se gargariser (…) contre l’Algérie nous mettrons la meilleure équipe …»

Malgré la qualification des Lions de la Téranga en quart de finale de la CAN, le coach Aliou Cissé a indiqué qu’il ne fallait pas s’enflammer et garder la tête sur les épaules.

« Ça reste un match, la compétition est encore longue, il ne faut pas se gargariser, il ne faut pas s’enflammer. Il y a un troisième match qui nous attend et un quart de finale important » dira t’il.

Sur la qualification des Lions, le coach sénégalais s’est dit heureux pour le Sénégal, « cela fait 10 ans que l’on travaille pour atteindre cet objectif. Ça a été atteint. Il faut le dédier à notre peuple, aux supporters, à la fédération, à l’état mais aussi à tous les supporters. C’est un travail d’ensemble, pas seulement de deux. Je me suis imprégné de ce que les autres ont fait pour en arriver là. On est qualifié, mais il nous reste un troisième match ».

Pour le troisième et dernier match de poule des Lions, Aliou Cissé a laissé entendre qu’il allait aligner malgré la qualification la meilleure équipe possible.

« On est dans une compétition internationale, et il est important dans ce sens de jouer tous les matches à fond. Contre l’Algérie nous mettrons la meilleure équipe possible pour jouer ».