Aliou Cissé Coach des Lions : " 2002 c'est loin derrière nous (...) Une CAN se gagne avec 23 joueurs..."

Après le match amical contre le Congo, le sélectionneur national Aliou Cissé a fait face à la presse pour parler de son équipe. Selon Aliou Cissé, 2002 est bien loin derrière nous et il y a une nouvelle génération qu'il faut donner sa chance. Il a expliqué que l'objectif est de faire une bonne CAN en se qualifiant au premier tour et revoir ses plans après la première qualification. Il a remercié le Congo et les sénégalais qui y vivent qui étaient venus soutenir les lions. Parlant de gagner la CAN, il a déclaré qu'une CAN se gagne avec 23 joueurs alors il compte sur tous ses joueurs...