AEROPORT LSS : Révélation sur l'arrestation de la dame qui essayait de voyager avec un passeport français

Nous vous parlions de cette dame du nom de Véronica Agoussou qui a été interpellée par la Polie de l’air et des frontières (Paf) parce qu’elle voyageait avec un passeport français signalé par Interpol. Nos radars sensibles renseignent que la DIC qui a pris le dossier en main à la suite de la Paf, a pu mettre la main sur un réseau organisé de faussaires. En effet, la dame en question est une Sénégalaise qui se nomme Ndèye Khady Diallo et elle tentait de voyager avec un passeport dérobé en France. Son complice et amant Serge Ajoubebe Agossou, qui est de nationalité française l’a aidée à obtenir le faux document. Ce dernier a été alpagué en même temps que Ibrahima Ndiaye, agent à la mairie de Bourguiba qui a fourni un faux acte d’état civil à Ndèye Khady Diallo.