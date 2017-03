3e édition de l’Université de la décentralisation : Diouf Sarr préside un panel sur la gouvernance territoriale

Le Ministre de la gouvernance locale, Abdoulaye DIOUF SARR préside ce vendredi, à partir de 09h à Saint-Louis, un panel sur la gouvernance face aux défis de l’émergence. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e édition de l’Université de la décentralisation qui réunit depuis mercredi à Saint-Louis des journalistes, élus et experts en décentralisation pour échanger sur différentes thématiques relatives à la gouvernance territoriale et à la participation citoyenne.

L’Université de la décentralisation est un cadre d’échanges et de partage qui réunit les acteurs territoriaux afin de trouver des solutions par rapport aux problématiques de développement territorial. Pour la troisième édition, le Cercle des communicants en décentralisation a choisi, la ville de Saint- Louis, symbole vivant de la politique de décentralisation au Sénégal pour réfléchir sur une thématique plus qu’actuelle à savoir la gouvernance territoriale dans un contexte de mise en œuvre du Pse.