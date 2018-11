(photos) PARRAINAGE - Thierno Ndom Bâ remet à Amadou Bâ 40.325 signatures

Dans le cadre du soutien qu'il compte apporter au candidat Macky Sall pour sa réélection en 2019, Thierno Ndom Bâ a remis lundi à Amadou Bâ un premier lot de 40.325 signatures. Une cérémonie qui a permis au promoteur de '' Pikine Ci la Book '' de signaler que les parrains, en question, sont tous issus de Dakar et plus précisément des arrondissements de Pikine Dagoudane, Niayes, Thiaroye et Djeddah Thiaroye Kaw.



Thierno Ndom Bâ de s'engager à investir les autres régions du Sénégal pour alimenter son deuxième jet. Plusieurs localités dont Touba sont dans son collimateur. Ce geste intervient quelques moments après que l'homme a réussi à débaucher des conseillers municipaux de la mairie de Pikine, alors membres du Pds...