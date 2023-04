« noir de merde », les propos de Leroy Sané qui ont provoqué la colère noire de Sadio Mané…

On en sait un peu plus sur l’affaire « Manè - Sané » Et, d’après les dernières informations qui commencent à faire le tour de la toile, le cas serait très sérieux vu qu’il s’agit d’injure raciste proféré au cours du match opposant le Bayern Munich à Manchester City (1/4 de finale aller de la ligue des champions.) À l’issue d’une action de jeu qui n’a pas aboutie, Leroy Sane a traité Sadio Mane de : "noir de merde" ce qui a provoqué la colère de son coéquipier qui a attendu la fin de la partie pour aller régler ses comptes avec lui.

Une information confirmée par une source proche du joueur, à travers le media Taggat. Le plus grave dans l’histoire c’est que Leroy Sané qui s’est contenté de présenter ses excuses à Sadio Manè ainsi qu’au reste du groupe, n’a pas été inquiété outre mesure. En effet, les sanctions ont été uniquement adressées à Sadio Mané qui a été suspendu pour le prochain match du Bayern Munich en championnat en plus d’une amende. Affaire à suivre…