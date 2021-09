lôture 5ème forum Artp-médias : Les professionnels de l'information mieux outillés, des revendications et propositions sur la table de l'autorité...

Clap de fin pour le 5ème forum de partage et d'échanges qui se déroulait entre les journalistes et professionnels de l’information sur les secteurs contrôlés par l'Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Une cérémonie de clôture qui a été présidée par Kalidou Gaye, conseiller juridique de la Poste et directeur des Affaires juridiques et du Contentieux à l'ARTP. Au nom du dg de l'autorité de régulation, Abdou Ly, il s'est félicité de la qualité et de la diversité des panélistes et autres participants qui ont rehaussé le niveau des travaux.



D'ailleurs, lors de ces échanges, beaucoup de complaintes liées à la surfacturation de certains opérateurs, la mauvaise qualité du réseau dans certaines zones, les abus sur l'utilisation des données personnelles des consommateurs etc...

Des préoccupations légitimes que l'autorité consent à rectifier ou du moins inciter les opérateurs à revoir leurs copies. En outre, diverses innovations et autres projets en cours ont été dévoilés par l'Artp qui célébrait à l'occasion ses 20 ans d'existence...