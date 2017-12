le Barça punit le Real Madrid, relégué à 14 poins de son rival

Une semaine après avoir conservé son titre de champion du monde des clubs, le Real Madrid a vu samedi ses espoirs de conserver sa couronne nationale s'amoindrir considérablement. Le champion de la Liga en titre a subi une sévère défaite, à domicile, face au FC Barcelone (0-3) et compte désormais 14 points de retard sur son grand rival, large leader du Championnat espagnol.

Les hommes de Zinédine Zidane ont pourtant réalisé une grande première période. Largement dominateurs au milieu de terrain et plus agressifs, ils auraient pu prendre l'avantage si Cristiano Ronaldo n'avait manqué le ballon de manière inhabituelle dans la surface (10e) ou si la tête de Karim Benzema avait touché l'intérieur du poteau de Marc-André ter Stegen plutôt que l'extérieur (42e).

Dominé, le Barça n'a pas cédé grâce en partie à son gardien, solide face à CR7 (31e), et s'est même créé deux occasions à travers Paulinho, bien servi à chaque fois par Messi mais incapable de battre Keylo Navas (30e, 39e). Revenus bien meilleurs des vestiaires, les hommes d'Alejandro Valverde ont su, contrairement à leur adversaire, marquer lors de leur temps fort par Luis Suarez (54e) puis Messi sur penalty après l'expulsion de Daniel Carvajal (64e). Aleix Vidal, entré en jeu, a donné plus d'ampleur au succès des siens en toute fin de match (90e+3).