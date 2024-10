l'APR tire sur le gouvernement de Diomaye et assure que la SND est une "copie pâle" du PSE

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 18 octobre 2024, l'Alliance pour la République a exprimé sa position sur la situation politique et économique actuelle du Sénégal.



L'APR comme à son habitude ne s'est pas gênée pour critiquer la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousman Sonko.



Dans une déclaration liminaire l'Apr évoque un contexte économique difficile marqué par plusieurs défis, notamment la baisse du pouvoir d'achat des ménages, les coupures fréquentes d'électricité, et la montée des prix des biens de première nécessité. Les bourses des étudiants ont été réduites, les salaires des fonctionnaires menacés, et les pertes d'emplois se multiplient, illustrant une crise sociale majeure.



L’Alliance pour la République a également critiqué la gestion des catastrophes naturelles par l’État, notamment les inondations touchant les populations de Touba, Matam, Bakel et le nord du pays.



Pour l'APR, le FMI a souligné l’incapacité du gouvernement à réagir face à ces crises, ce qui témoigne, selon l’Alliance, d’une désorientation de l'administration. De plus, les perspectives économiques projetées pour 2024 sont incertaines. Alors que le gouvernement prévoyait une croissance de 8 %, celle-ci pourrait ne pas dépasser 3 % en raison de la détérioration socio-économique et des scandales répétés qui touchent divers secteurs, tels que l’ONAS et l’AZER. La gestion du Port Autonome de Dakar, par exemple, est pointée du doigt pour son inefficacité.



Le gouvernement actuel, sous la direction du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousman Sonko, a récemment présenté un document intitulé Stratégie nationale de développement Sénégal 2050 (SND). Cependant, selon l'Alliance pour la République, ce plan n'est qu'une imitation du Plan Sénégal Émergent (PSE) mis en place par le précédent gouvernement. Ils affirment que la SND ne fait que répéter les axes stratégiques du PSE, sans apporter de nouvelles solutions.



En comparant les deux documents, l’Alliance observe que la SND Sénégal 2050 reprend les mêmes objectifs que le PSE, notamment la transformation structurelle de l’économie, l’amélioration du capital humain, et la gouvernance.



Pour l’Alliance pour la République, le programme SND Sénégal 2050 manque d'originalité et de vision, se contentant de réutiliser les principes directeurs du PSE en changeant simplement de terminologie.