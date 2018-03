je ne crois pas aux féministes …. Une femme chef de famille s’en sort mieux qu’un homme chef de famille “ (Seynabou Diallo, Senior Advisor à IAM)

Elle est âgée de 43 ans et exerce la profession de Senior Advisor, chargée du management des affaires administratives et juridiques à l’institut africain de management à Dakar. Derrière cette femme carriériste se cache aussi une maman de trois enfants.

Une femme sur plusieurs fronts dont la journée n’est pas de tout repos. Pour elle, les femmes c’est d'abord un droit à l’éducation : “ la femme est au début et au dessus de tout, il faut trouver des financements aux femmes pour qu'elles soient plus autonomes ”, dira t-elle.



“Il faut que nous femmes, affrontons les hommes dans le combat politique. Je n’aime pas le mot féministe ”, mais cette femme qui n’aime pas du tout le féminisme, ajoute : "assumons notre féminisme, je conseille aux filles de continuer les études et de croire en elles, mais aussi mettre beaucoup de sérieux dans le travail.



En cette journée internationale dédiée aux femmes, tout le monde se souvient du rôle joué à l’IAM par Seynabou Diallo pour la bonne marche de l’école . Une femme aimée et respectée et qui se bat chaque jour pour rehausser l'image de la femme en entreprise et celle d’une maman comblée...