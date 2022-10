hiès : Un ancien gardien de l'EPT sans salaire depuis 36 mois réclame justice au Président, Macky Sall

Pour être resté depuis des mois sans salaire, Ibrahima Mendy nourrissait la ferme volonté de rencontrer le Président Macky Sall lors de son passage à Thiès pour le lancement officiel des Classes préparatoires aux grandes écoles au temple du savoir de l'école polytechnique de Thiès (EPT). Hélas, cette chance lui a finalement filé entre les doigts. Malgré cela, il a eu l'occasion de véhiculer son cri du coeur à travers la presse.

Ibrahima Mendy dit être un ancien gardien à l'EPT de Thiès. Selon lui, il est resté sans salaire depuis 3 ans. Pis, toutes les démarches effectuées auprès de son répondant à l'EPT sont restées vaines.

Aujourd'hui, il parcourt les rues sans savoir où donner de la tête et souhaite ardemment que justice lui soit rendue.

Il lance, ainsi, un appel au Président Macky Sall, en bon Sénégalais, pour rentrer dans ses fonds. "Je ne suis plus respecté chez moi. Et je veux que le Président Sall me sorte de cette situation. Je veux qu'il m'aide pour que justice me soit rendue", a-t-il souligné.