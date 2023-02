équité sociale et territoriale à Sédhiou : Plus de 19 milliards de francs CFA prévus entre 2023 et 2025

Le conseil présidentiel actuellement dirigé par le chef de l’Etat Macky Sall est une occasion pour donner les grandes lignes du programme d’investissement dans cette partie du Sud du Sénégal. En effet, plusieurs milliards ont été déjà injectés dans la région depuis 2013, mais le chef de l’Etat veut accélérer la cadence notamment dans le domaine de l’équité sociale et territoriale. Ainsi, la mise en œuvre des programmes d'équité sociale et territoriale sera poursuivie dans la région de Sédhiou sur la période 2023-2025. Les investissements prévus au niveau des différentes composantes sont estimés à environ 19 662 910 523 francs CFA soit une hausse de près d'un milliard FCFA par rapport aux réalisations déjà effectuées.





Au niveau des programmes d'équité territoriale, les perspectives d'investissement du PUDC dans la région de Sédhiou sont évaluées à 9 374 590 523 de francs CFA devraient servir notamment, à la réalisation d'infrastructures phares comme le désenclavement de 21 Villages pour une population impactée estimée à plus de 16 000 personnes, l'accès à l'électricité de 76 villages pour une population impactée estimée à plus de 19 500 personnes, l'alimentation en eau potable de 33 villages pour une population impactée estimée à plus de 15 600 personnes, l'allègement des travaux des femmes rurales dans 83 villages, etc.





Pour sa part, le programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) projette de réaliser des investissements d'un coût global de 5 865 000 000 FCFA entre 2023 et 2025. Des efforts qui vont améliorer, entre autres impacts, la mobilité des personnes et des biens, l'accès aux infrastructures sociales de base, le renforcement du sentiment d'appartenance à la nation sénégalaise, la prise en charge des malades et la réduction du taux de morbidité, le niveau de réussite des élèves, l'entreprenariat des jeunes et de l'autonomisation des femmes.





Avec des projections portant sur la réalisation d'environ 17 km de voiries éclairées avec 566 lampadaires pour un montant global de 9,628 milliards FCFA dans les communes de Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, le programme Promovilles affiche également ses ambitions sur la période 2023-2025 dans la région de Sédhiou. Même chose pour le tandem «Bourses de sécurité familiale - Projet Yokk Kom Kom» (PNBSF-YKK) dont le coût de l'investissement est évalué à 4 450 320 000 FCFA entre 2023 et 2025.





En effet, avec ces différentes interventions prévues, il est notamment attendu un renforcement de l'inclusion sociale et économique des populations vulnérables de la région de Sédhiou pour mieux lutter contre les inégalités.