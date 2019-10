eBrada : Le sénégalais Thierno Diagne invente la machine à thé (Ataaya)

En terme d’innovation, les africains ne manquent pas d’ingéniosité et sont prêts à investir tous les secteurs d’activités pour faire éclore leur coup de génie. Un sénégalais du nom de Thierno Diagne vient de créer une machine à thé automatique. Faisant allusion à la théière (Barada), la machine ‘’eBrada’’ va tout simplement changer le cours de la vie des amateurs de thé. Elle va ainsi faciliter le processus de fabrication du thé qui ne nécessite pas une certaine expertise. Plus besoin d‘être un expert pour préparer un bon ataya, même un profane peut le faire. L’inventeur explique le procédé dans une vidéo. De la préparation au temps de cuisson, le thé devient magique. Les feuilles de thé vert qui étaient sélectionnées seront placées dans un panier de thé. Le sucre, la menthe et tous les condiments seront mis dans le panier à sucre avant d’ajouter de l’eau. La cuisson terminée, l’avertisseur sonore et le voyant rouge qui passe au vert indiquent que le thé est prêt à la consommation.