e-Gouvernement: La KOIKA et des experts Coréens s’intéressent aux projets de l’ADIE

L’Agence De l’Informatique de l’Etat occupe une place importante dans l’écosystème numérique, du fait de son rôle incontournable dans le cadre de la mise en place d’une Administration électronique au Sénégal. Forts de cette conviction, des experts Coréens, en séjour au Sénégal, ont tenu à rencontrer l’ADIE pour discuter des projets d'appui au numérique que l'Agence met en œuvre, notamment le programme Smart Sénégal et les projets de dématérialisation. La délégation a été conduite par Mme Namsoon LEE, représentante résidente de l’Agence Coréenne de Coopération internationale (KOICA). Les experts Coréens étaient également accompagnés d’une équipe de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio.



Après avoir fait une brève présentation de l’ADIE et de ses différentes réalisations, le Directeur général M. Cheikh BAKHOUM a mis l’accent sur les actions de l’Agence, particulièrement destinées au secteur de l’enseignement supérieur et de l’éducation dans le cadre du projet Smart Education, une des composantes du programme Smart Senegal. Il s’agit principalement de l’interconnexion des universités en fibre optique, de l’installation de wifi dans les campus universitaires ou encore du déploiement des systèmes Virtual Desktop Infrastructure (VDI).



RD/COM/ADIE