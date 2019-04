¼ de finale Coupe de la ligue ce Jeudi: choc Jaraaf – As Pikine, le Ndiambour affronte Génération Foot / les « Diambars » à l’assaut de Africa Promo foot

La rencontre Jaraaf – AS Pikine sera à coup sûr l’attraction des quarts de finale de la coupe de la ligue du Sénégal. Les deux formations vont se retrouver au stade Léopold Sédar Senghor où elles avaient déjà livré un match heurté et émaillé de graves incidents. Les autres affiches se dérouleront comme suit :

Ndiambour vs Génération Foot 16h30 (Stade Alboury Ndiaye)

Africa Promo vs Diambars 16h30 (Stade Caroline Faye)

Us Gorée vs Mbour Pc 16h30 (Stade Alassane Djigo)

ASC Jaraaf vs As Pikine 16h30 (Stade LSS)