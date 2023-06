alon international Dakar AGri : « Ce salon est une opportunité d’emplois pour les jeunes. » (Aly Ngouille Ndiaye, MAERSA)

La capitale sénégalaise va abriter au mois d’octobre prochain le Salon International de l’Agriculture. Venu présider la cérémonie de lancement des préparatifs de ce grand événement, le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Sécurité alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a lancé un appel à la population sénégalaise pour soutenir cette initiative.

Selon le MAERSA, ce salon a besoin de l’appui de tout le monde pour sa réussite et la promotion de l’agriculture. « Le salon "Dakar agri" entre dans le cadre de la promotion des produits agricoles en vue de renforcer la compétitivité du Sénégal sur les marchés régionaux et mondiaux. Il constitue une opportunité de visibilité pour les produits du Sénégal, les Petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises. Ce salon est une opportunité d’emplois pour les jeunes, un cadre propice d’échanges entre gouvernement, décideurs, secteur public, partenaires et chercheurs afin d’activer l’économie agricole nationale et sous régionale », a-t-il ajouté. À l’en croire, ce salon international sera une tribune qui va proposer des solutions aux défis d’industrialisation et à la transition écologique de même qu’une occasion pour une meilleure lecture de l’écosystème agricole à travers la participation de tous les acteurs. Plus de 1800 exposants, 300 délégations, une cinquantaine de nationalités et quatre chefs d’État sont attendus lors de cette rencontre qui va se tenir du 23 au 27 octobre au Salon des Expositions de Diamniadio. Le thème choisi pour la présente édition du Salon international de l’agriculture et de l’innovation technologique, est : « Le Sénégal au cœur de la révolution agricole et destinations d’affaires par excellence ». Prenant la parole à son tour, la commissaire générale dudit salon a salué l’implication de l’État central pour la réussite de cet événement qui va permettre au Sénégal « d’exposer ses atouts » car des investisseurs venus du monde entier vont converger au Sénégal pour prendre part à cette rencontre internationale.