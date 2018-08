Zoss explique la raison de sa retraite : "C'est un ndiguël (la consigne) de mon marabout Serigne Moussa Nawel !"

Le lutteur Zoss, écurie "Door Doorat", a décidé d'arrêter la lutte à la surprise générale. "J'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière de lutteur. C'est fini, je quitte l'arène. Je l'ai dit récemment entre les lignes lors d'une invitation sur un plateau télévisé", a-t-il annoncé dans le journal L'Obs, où il souligne la consigne de son guide religieux.

"Depuis quelques années, mon guide religieux n'arrête pas de me demander d'arrêter, mais j'ai toujours fait la sourde oreille. Cette fois, je me suis plié au ndiguël (la consigne) de mon marabout, Serigne Moussa Nawel. C'est lui qui a toujours prié pour moi, lors de mes combat de lutte et tout. S'il me demande d'arrêter, c'est qu'il a une bonne raison. Et comme nous, mourides, ne fonctionnons qu'au "ndiguël", je m'y suis plié sans poser de questions. C'est une décision mûrement réfléchie. J'ai officieusement pris cette décision depuis juillet dernier", renseigne le lutteur des Parcelles Assainies...