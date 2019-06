Les actions de « Avenir De l’Enfant » (ADE) ont démarré en 1990. ADE a notablement évolué en plus de deux décennies d’existence. De sorte que d’une structure peu connue, quasi seule à s’investir dans la prise en charge des enfants de la rue au Sénégal, animée par des jeunes déterminés mais dont l’action était incomprise par leur entourage, elle est passée à une

organisation réputée, pratiquement devenue incontournable dans le traitement de l’enfance en

difficulté. N’accueillant, à ses débuts, que de jeunes garçons, dans l’objectif de les mettre « hors des dangers de la rue », elle reçoit de nos jours, filles et garçons et travaille fondamentalement à

leur permettre de se réapproprier les règles de la vie en commun, celles sociales.

ADE a donc à cœur d’aider à la réinsertion familiale, sociale et professionnelle des enfants.

Pour ce faire, il met en œuvre un volet important de sensibilisation sur la problématique des fugues, de leurs causes et conséquences. Fort de son expérience, ADE développe des modules de formation, l’amenant à introduire

auprès des enseignants, des forces de police et de gendarmerie, mais aussi auprès d’autres acteurs sociaux, des thèmes tels que ceux des abus et exploitation sexuelle des enfants, la méthodologie du travail social de rue, l’accompagnement et la prise en charge psychosociale des enfants vulnérables.

Avenir De l’Enfant (ADE) est une association sénégalaise reconnue sous le numéro 8104/M.INT-DAGAT, agréée comme ONG par arrêté N° 05893/MFASSN/DDC du 28/08/1999. EIle a, entre autres objets, la sauvegarde des enfants de la rue et la lutte contre les abus et exploitations sexuels.

ADE est situé à Rufisque à la cité ADE. C’est un patrimoine propre de ADE, constitué d’un immeuble bâti d’une superficie de 540 m² au rez de chaussée et de deux étages de 150 m² chacun soit un total bâti de 740 m². Ce siège abrite la direction de ADE, mais aussi une de

ses structures d’accueil et de prise en charge des enfants qui est le foyer d’observation.

Dakaractu s'est intéressé à cette structure pas comme les autres "qui a retiré de la rue plus de 1.000 enfants qui ont été rendus à leurs parents" ...