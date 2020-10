Zoom sur « Touba Assistance Médicale » (TAM) : Les médecins bénévoles pour secourir les fidèles à l’intérieur de la grande mosquée.

Touba Assistance Médicale est une Association-Dahira regroupant des professionels, des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et des autres écoles et Instituts, des sympatisants et personnes de bonne volonté qui oeuvrent tous, depuis bien longtemps, pour l'amériolation des conditions sanitaires et sociales des Ndongo tarbiya de Serigne Saliou Mbacké en particulier et de la population sénégalaise en général.

L'association participe activement à la couverture sanitaire des principaux évènements religieux.



En collaboration avec le Conseil Régional de Diourbel, TAM participe à la Couverture Médicale du Grand Magal de Touba.

Pour cette année, une dizaine d’équipes est déployée dans la ville de Touba pour couvrir le magal de même des kits qui de prévention composés de masques et des gels hydro alcooliques sont distribués aux pèlerins pour lutter contre le Coronavirus.

Pour l’instant, le docteur Daouda Niang de préciser qu’aucun symptôme lié au Coronavirus n’est diagnostiqué.

