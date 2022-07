Zone sylvo-pastorale : Une nouvelle brigade de gendarmerie territoriale pour une « riposte appropriée » contre le vol de bétail

« Cette nouvelle unité consacre la montée en puissance de la gendarmerie nationale dans cette zone pour y offrir une riposte appropriée face aux nouvelles formes de criminalité et la lancinante question du vol de bétail », renseigne Sidiki Kaba. Le ministre d'indiquer qu'au-delà de la consécration de la montée en puissance de la gendarmerie, l’érection de cette brigade marque davantage sa présence dans cette zone sylvo-pastorale.



Dans ce territoire du Nord, la Gendarmerie nationale entend toujours « apporter une réponse de qualité et à temps aux attentes de nos concitoyens », selon le ministre des Forces armées. « Le vol de bétail et les braquages préoccupent les plus hautes autorités ainsi que les populations. Ils constituent l’un des défis les plus importants et les plus urgents à relever dans cette zone sylvo-pastorale », reconnait l'autorité.



Il assure que « la brigade de Labgar et toutes les unités territoriales de la région pourront compter sur les nouveaux Escadrons de Surveillance et d’Intervention. » Lesquels sont des unités robustes et pluridisciplinaires permettant d’adapter la réponse de la gendarmerie en passant, d’une posture de veille normale à une posture de protection maximale afin de faire face aux menaces émergentes.