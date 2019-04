Zone industrielle de Sandiara : La Cour suprême freine le maire sur 49 hectares

Le maire de la localité Serigne Guèye Diop qui tablait sur un chiffre d'affaires de 700 milliards de Fcfa dans dix ans, soit 15% du budget national, avec la création de la Zone industrielle en plus de 10.000 à 20.000 emplois qui allaient profiter à tout le département de Mbour dans le cadre de son plan "Sandiara émergent", devra revoir ses ambitions.

Selon Libération, la Cour suprême a "gâché" ses plans dans son arrêt numéro 08 du 28 mars 2019 obtenu par nos soins. En effet, l'instance judiciaire supérieure a tout simplement annulé la délibération n°007/COM/Sand du 11 octobre 2014 du Conseil municipal de Sandiara, portant désaffectation de terres du domaine national sises au village de Sandiara d’une superficie de quarante-neuf hectares quarante ares (49ha 40a) pour servir de zone industrielle.

Ce à la suite d'une procédure intentée par le Gie "les jeunes agriculteurs de Sandiara" qui contestait cette décision, arguant que la mairie faisait main basse sur leurs terres. C'est d'ailleurs feu Jacques Baudin qui avait intenté la procédure contre la mairie de Sandiara dont les intérêts étaient défendus par Me Abdourahmane So dit "Lénine".

C'est d'ailleurs le même jour que la Cour suprême a rendu l'arrêt n°09 du 28/3/19 qui annule la délibération n°16/C-dYa/2017 du 4 novembre 2017 du Conseil municipal de Dya, approuvée par arrêté n°101/a.nG/sP du 9 novembre 2017 du sous-préfet de l’arrondissement de Ngothie, portant affectation d’un terrain d’une superficie de huit cent quarante-cinq (845) hectares sis à Sagne Bambara à la société nouvelle des salins du sine saloum, pour l’implantation d’une usine de sel...