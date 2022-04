Zone des Niayes : À Bambilor, une nouvelle Brigade dédiée à la lutte contre les délinquances multiformes.

Elle sera en charge d'assurer la sécurité et permettra des interventions plus efficaces dans la zone. L’érection de la brigade Bambilor, qui va servir d'appoint à la Gendarmerie de Rufisque, entre dans le cadre de « la stratégie de maillage du territoire national pour faire face à l’émergence de délinquances multiformes », selon le ministre des Forces Armées.



« Le maillage du territoire national reste un avantage comparatif majeur qu’il faut consolider et renforcer », a-t-il assuré. Me Sidiki Kaba s’est réjoui des efforts inlassables consentis pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



« Compte tenu de la nécessité de renforcer la sécurité des populations dans la zone des Niayes, la Gendarmerie, à travers l’implantation de la Brigade de Bambilor, confirme sa détermination à apporter une riposte appropriée face à la délinquance menaçant le développement de l’activité socio-économique de la zone », renseigne le ministre.



Il faut noter que la Commune de Bambilor affiche une démographie galopante, abrite de nouvelles cités et des infrastructures économiques importantes. « Sa sécurisation devient alors primordiale », estime-t-il.



La surveillance de la zone et la sécurité de proximité font notamment partie des missions de la Brigade de proximité dans les villages de Gorom, Mbeuth, Déni Biram, Déni Guedj, Wayembam, Kaniack entre autres.