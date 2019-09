Zone Afrique : Les Résultats complets du tirage au sort des phases de poules des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022

Quarante équipes africaines démarrent les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 en novembre prochain. Les dix équipes qui termineront premières de leur groupe, s’affronteront entre elles pour les places réservées au continent africain. Le Nigéria hérite d'une poule C composée de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l’Angola. Le match Nigéria-Afrique du Sud va se jouer dans un contexte politique très tendu, avec les violences xénophobes. Et ce sera un match dans un autre match. L’Algérie, champion d’Afrique 2019, et la Guinée s'affronteront dans le même groupe aux côtés du Libéria et de la Lybie. Retrouvez les résultats complets du tirage au sort des phases de poules des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.