Ziguinchor / multiplication des cas communautaires : Le maire Abdoulaye Baldé se "fâche".

Depuis quelques jours, le taux de contamination s'accélère. Ce jeudi, la région de Ziguinchor a encore battu un record,

relativement aux cas communautaires. Au total, 20 cas sont enregistrés et répartis comme suit : 11 à Ziguinchor, 07 à Bignona, 1 à Diouloulou et 1 à Oussouye.

Suffisant pour le maire de la ville de Ziguinchor en réunion avec les leaders d'opinion, les délégués de quartiers, les jeunesses et autres de tirer la sonnette d'alarme. Abdoulaye Baldé a tout d’abord regretté le relâchement total noté ces derniers jours.



"Le relâchement est général. Aussi bien de la part de la population que des autorités. On constate que les synergies nées depuis le début sont bafouées. Les mesures barrières ne sont plus respectées", s'est-il offusqué.



Revenant sur la stratégie de communication utilisée, l'ex commissaire de police estime qu'elle n'est pas bonne et il y a lieu de la changer. "Un échec au niveau de la communication. Lors de la réunion avec les délégués de quartier, ils étaient ébahis lorsque je leur ai dit que leurs quartiers sont des foyers".



Pour juguler le mal, le maire estime "qu’il est important de tenir ce genres de rencontres pour leur dire qu'il y a des clusters qui se sont formés dans leurs quartiers. La communication est importante. Il faut que les gens sentent que le danger est là. Les gens sont dans une tranquillité quand on dit juste qu’il y a huit cas à Ziguinchor, pour eux, c'est très lointain, mais si on leur dit que c'est à côté de chez vous, les gens prendront davantage conscience que la maladie existe bel et bien", fait-il savoir.



Le maire de la ville de Ziguinchor est déterminé à en finir. C'est ainsi qu'il fait une annonce. "Nous mettrons en place un cadre de concertation où nous donnerons chaque semaine les résultats. Nous alerterons les délégués de quartier et les conseillers de quartier pour que les gens sachent que dans tel quartier il y a un foyer".