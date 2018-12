Ziguinchor : les populations du quartier Belfort exigent l'assainissement et l'éclairage de leur contrée

Les populations du quartier Belfort dans la ville de Ziguinchor réclament l'assainissement de leur quartier dont la plus grande partie est dans une zone marécageuse. Conséquence, selon les marcheurs qui ont brandi des pancartes et attaché des brassards rouges pour dénoncer leurs conditions de vie précaire alors qu'ils sont au coeur de la ville de Ziguinchor. Pas d'assainissement, l'éclairage public laisse à désirer. Les lampes installées le long de la voie des 54 mètres s'allument à petit feu. Le porte-parole des marcheurs dénonce cet état de fait, demande à l'État de donner une suite favorable sinon les populations sont déterminées à faire un vote sanction.

Au-delà de l'éclairage et de l’assainissement, ces marcheurs demandent à l'État du Sénégal de recruter les jeunes des quartiers périphériques de la voie des 54 mètres qui doit être réfectionnée incessamment.