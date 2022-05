Ziguinchor le 07/05/2022 Souleymane Ndéné Ndiaye Ancien Premier Ministre du Sénégal

Essamay !

Comme chaque fois que la date fatidique revient dans nos agendas annuels, je suis surpris de sentir que le temps n'a pas pas encore fait l'œuvre d'oubli qu'on lui attend...

Moi, et beaucoup d'autres, partageons ce sentiment amer que tu es parti un peu trop tôt.

Que tu aurais pu attendre de voir ton fils Sadio Mané et ses frères nous rapporter, de la terre africaine du Cameroun, cette Coupe d'Afrique pour laquelle tu t'es tant battu.

Essamay, j'imagine ta joie d'apprendre cette belle nouvelle...

Essamay, je suis sûr que tu aurais fait le commentaire le plus enthousiaste et le plus juste quand, quelques semaines plus tard, la même équipe de légende nous a ouvert les portes de la Coupe du Monde de football au Qatar.

Essamay, nous savons que, de là où tu es, tu as ta part dans ces moments de SUCCÈS et de JOIE...

Essamay, nous nous préparons à vivre et à célébrer ces moment là en gardant à l'esprit qu'il faut que cette légende te rejoigne dans le Livre d'histoire du football Sénégalais et africain...

Essamay, nous sommes avec ta famille et tes proches.

Nous gardons à l'esprit ceux et celles que tu aimais et que tu continues, à protéger de là où tu es...

À commencer par.... (son épouse)

Essamay, je suis à Ziguinchor pour te dire, 10 ans après, que rien n'a changé dans l'attachement à ta personne et à ta mémoire.

Pour aucun de nous !

Que ton Âme repose en paix Jules-François !