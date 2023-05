Ziguinchor : affrontements des partisans de Sonko avec les forces de l'ordre, une voiture de la police brûlée

Les dés sont jetés. À un jour du procès opposant Ousmane Sonko à l'ex masseuse de Sweet Beauty Adji Sarr devant la chambre criminelle de Dakar, les partisans du leader du Pastef affrontent les forces de l'ordre au moment où ces lignes sont écrites. Comme on le constate depuis quelques jours, les jeunes ont élu domicile devant la maison du maire de Ziguinchor. Les jeunes ont bloqué toutes les issues qui mènent vers le domicile d'Ousmane Sonko. A cet effet, ils ont brûlé la voiture des policiers en jetant un cocktail Molotov. Mais, les limiers ont pu éteindre le feu. Ces jeunes sont très déterminés à ce que leur leader ne soit pas arrêté et conduit à Dakar.



A noter que si le sieur Ousmane Sonko ne se présente pas au greffe au plus tard aujourd'hui, il revient au tribunal de décider de son arrestation ou pas. Au cas échéant, il peut décerner une ordonnance de prise de corps. Il peut également décider de juger par contumace.



Nous y reviendrons...