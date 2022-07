Ziguinchor : Yewwi Askan Wi promet aux familles des victimes de poursuivre en justice les responsables de la mort des manifestants.

Venus ce matin s’enquérir de la situation des familles des victimes du 17 juin 2022, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu un point de presse dans un hôtel à Ziguinchor.



Dénonçant « le régime mortifère » orchestré par Macky Sall, la coalition Yewwi Askan Wi après avoir rendu visite aux familles d’Idrissa Goudiaby et de Abdoulaye Diatta, ont annoncé vouloir presser le pas pour que la lumière sur la mort de ces jeunes manifestants soit élucidée : « nous avons rencontré des familles meurtries. Elles ne peuvent même pas voir leurs défunts enfants. C’est vraiment la consternation chez elles », ont dénoncé Khalifa Sall et Cie.



La coalition Yewwi Askan Wi estime ne ménager aucun effort pour que cette question soit réglée définitivement. Ce qui est le plus navrant selon les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, c’est que ces morts commencent à se multiplier sous l’indifférence totale des autorités étatiques. « Il faut que ce régime apprenne à respecter la vie humaine. Ainsi, la coalition ne néglige aucun moyen pour soulager les familles des victimes. Que cela soit l’organe des Nations-Unies, les organisations des droits de l’homme ou toutes les voies de recours internes, Yewwi compte porter le combat pour que toutes les personnes impliquées soient poursuivies.



La coalition Yewwi Askan Wi a aussi signalé l’indifférence de l’autorité face à cette situation, car à travers cette attitude désinvolte, l’État n’a même pas daigné se déplacer ne serait-ce que pour s’enquérir de la situation de ces familles...