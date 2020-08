Ziguinchor / Usurpation de fonction et tentative d’escroquerie : Emmanuel Narcisse Corréa se faisait passer pour un policer et pour le nouveau commandant du corps urbain.

Encore une autre arrestation dans la ville de Ziguinchor. Les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont fait un grand coup. Cette fois-ci c’est pour une usurpation de fonction.



Le sieur Emmanuel Narcisse Corréa, âgé de 37 ans et domicilié au quartier de Léona à Ziguinchor, s’était rendu la nuit du 15 août au quartier Kandé pour entrer en contact avec la gérante d’un débit de boisson à qui il réclamé la somme de 150.000f Cfa pour libérer son fils qui a été déféré par le commissariat central de Ziguinchor pour une affaire de vol.



La dame a sollicité une de ses relations dénommée G. Kamara qui s’étant présentée, a fait savoir à sa requérante que Emmanuel Narcisse Corréa n’était pas un policier.



La police a été mise au parfum et la brigade de recherche activée. Il a été finalement arrêté la même nuit aux environs de 2h du matin après une longue course-poursuite. Il avait été déféré pour des faits similaires le 23 décembre 2019 par le commissariat central de Ziguinchor.



Il se faisait passer pour le nouveau commandant du corps urbain et se présentait aux barmen pour leur réclamer de l’argent.