Ziguinchor / Une série de cambriolages hante le sommeil de la population.

Depuis quelques jours, les détenteurs de boutiques ne dorment plus les poings fermés. Des malfrats attendent la nuit, au moment où tout est calme, pour dévaliser ces commerces qui sembleraient être sur une short-list.



Le tout dernier cambriolage date d’hier. C’est une boutique qui fait face au port de Ziguinchor qui a été visitée par les malfaiteurs au quartier escale. Ils ont emporté beaucoup d’argent. C’est le même modus operandi qui a été utilisé par la bande qui a vidé la caisse de la pharmacie du stade il y a deux jours.



Même son de cloche au quartier Boucotte centre, où se trouve le plus grand marché de la commune de Ziguinchor. Ici, c’est un magasin que la bande a cambriolé emportant plus de 1 million. Là, comme dans un film de western quand un bâtiment est dévalisé, les cambrioleurs s’en prennent d’abord aux caméras de surveillance qu’ils ont mise hors service avant de passer encore sur le toit pour accéder à l’intérieur du magasin. Ici, ils ont emporté 01 million et d’autres marchandises.



Cette série de cambriolages commence à prendre une proportion inquiétante, car depuis le début du couvre-feu, pas moins de dix boutiques, magasins de stockages ou pharmacie ont été cambriolés.



La police a mis sa machine d’enquêteurs en branle pour mettre hors d’état de nuire cette bande qui sème l’inquiétude dans la capitale sud du pays. Ceci moins de six mois après la bande des trois qui écumaient la ville, avant d’être cueillie par la police...