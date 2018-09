Ziguinchor : Une partie du mur d'une maison au quartier Kandé s'effondre dans chambre, aucune perte en vie humaine

Une catastrophe a été frôlée de justesse au quartier Kandé de Ziguinchor! En effet, c'est une partie du mur de la maison des Diassy qui s'est affaissée dans la nuit du mercredi au jeudi. Heureusement aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le mur s'est abattu sur un lit au moment où il n'y avait personne dans la chambre. Le lit et le mobilier de la maison ont tout de même été endommagés.

Cette catastrophe a eu lieu après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Le mur de la maison en banco et protégé par des briques rangées, a cédé à cause de l'humidité...