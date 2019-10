Ziguinchor / Un conducteur de moto Jakarta heurte un poteau électrique, termine sa course au fond d'un caniveau et meurt.

C'est un conducteur de moto Jakarta qui transportait un client qui a malheureusement heurté un poteau électrique d’un choc tragique. L'accident a eu lieu à côté du terminus des bus Sénégal dém dikk. Ne contrôlant plus le guidon de sa moto, il a fini sa course dans le caniveau de la voie des 54 mètres. Le conducteur est mort sur le coup et le client admis à l'hôpital régional de Ziguinchor...