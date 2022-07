Ziguinchor/Tournée des leaders de Yewwi Askan Wi : le Forum du justiciable fustige les propos tenus par Ousmane Sonko

Les leaders de Yewwi Askan Wi étaient à Ziguinchor où ils ont rendu visite aux familles des deux jeunes morts au cours des manifestations du 17 juin dernier. Lors de cette visite, le Maire de Ziguinchor, Monsieur Ousmane Sonko, a soutenu que le président de la République « a un problème particulier avec la casamance et les casamançais …. » et qu'il « stigmatise les casamançais… » Le Forum du justiciable estime que ces propos "sont d’une gravité extrême."

Dans une note parvenue à Dakaractu, "le Forum du justiciable condamne jusqu'à la dernière énergie ces propos qui peuvent zapper notre notre paix sociale."

Ainsi, le Forum invite les acteurs politiques à la retenue dans leurs prises de parole afin d'éviter de fragiliser notre cohésion nationale et signale que "le Sénégal est une nation unie et indivisible et rien ne doit menacer notre commun vouloir vivre ensemble."

Le Forum du justiciable, dans la même note, rappelle que " les actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi."