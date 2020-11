Ziguinchor : Sécurité des frontières et cybernétique, engagements forts de la 17ème édition de la journée nationale des forces armées.

À l'instar des autres localités, la région de Ziguinchor a célébré la journée des forces armées. Frontalière à deux pays, la Gambie et la Guinée Bissau, le gouverneur de la région a évoqué la question de la sécurité des frontières et de la cybernétique mises en exergue avec les nouvelles menaces comme le terrorisme, le banditisme.



Des questions qui contribueront fortement à mieux réguler la problématique de la coupe abusive de bois au sud du pays qui prend qui une proportion inquiétante. Il y a aussi, la limitation de la violation de nos eaux marines ou l'armée est mise au premier plan.



Le thème de cette 17ème édition est : "Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection des frontières."