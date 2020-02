Ziguinchor : Plusieurs interpellations et saisies dans une patrouille mixte police-gendarmerie...

Après la patrouille mixte mise en branle il y a 15 jours pars la police et la gendarmerie, les éléments du commissaire Adramé Sarr du commissariat central de Ziguinchor et la gendarmerie ont procédé à des saisies dans la ville de Ziguinchor.

C'est 207 agents composés de gendarmes et de policiers qui ont été mobilisés et 23 véhicules. La pêche a permis de d'interpeller 120 personnes, 06 pour usage de chanvre indien, 01 pour non respect des visites vénériennes, 01 pour snif, 14 véhicules mis en fourrière, 12 motos immobilisées, 44 pièces saisies.