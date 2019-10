Ziguinchor / Ousmane Diémé, Président de l’URAPE : «Le gouvernement doit prendre des mesures pour que dès l’ouverture, on suspende les navétanes»

«Après un tour des écoles, nous avons trouvé des écoles vétustes, impraticables. Je pense que l’Etat doit prendre ses responsabilités pour mettre les enfants dans de bonnes conditions ».



« J’ai toujours dit qu’il faut que les navétanes s’arrêtent à temps. Dans la tournée, avant d’arriver au lycée Djignabo Bassène, j’ai jeté un coup d’œil au stade Jules François Bertrand Bocandé de Néma, et j’ai vu beaucoup de gosses dans ce stade. Cela veut dire que les enfants ont abandonné les écoles pour aller aux entrainements des Asc ? Si les navétanes pouvaient s’arrêter tôt, je pense que les enfants pourront aller à l’école.»



«Il y a aussi les parents. Ils ont presque abandonné leurs enfants. Parce que depuis quand on parle de ce concept ? Jusqu’à présent, il y a certains qui ne contrôlent pas leurs enfants s’ils sont allés à l’école ou pas. Il faut que ça soit un élan national. Une conscience nationale. Il faut que les parents d’élèves fassent un mouvement d’ensemble pour emmener les enfants à l’école. Nous avons fait quelques écoles privées, là-bas les enfants sont à l’école parce que les parents paient.»



« Le gouvernement doit prendre des mesures pour que dès l’ouverture, on suspende les navétanes. C’est les navétanes qui posent les difficultés de l’application du concept tout comme l’état des écoles. Le niveau a baissé, parce qu’il y a beaucoup d’abris provisoires et on ouvre tard et on ferme très tôt...»