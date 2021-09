Ziguinchor / Orphelins du Joola non déclarés Pupilles de la Nation : 106 500 000 FCFA débloqués pour les 371 identifiés.

À l’issue du Conseil des Ministres du 17 février 2021, Monsieur le Président de la République a pris la décision de faire procéder à une régulation de la situation des orphelins du Joola non déclarés Pupilles de la Nation et au paiement des sommes qui leur sont dues.



Le recensement effectué par l’Office National des Pupilles de la Nation en collaboration avec les associations de familles de victimes du naufrage, a permis d’identifier un effectif de trois cent soixante-onze (371) orphelins dont le cumul des allocations, tenant compte des différentes hausses intervenues de 2012 à 2021, s’élève à 106 500 000 FCFA.



Ce mercredi 22 septembre 2021, le Gouverneur de la Région de Ziguinchor, Monsieur Guedj Diouf, au nom de Madame le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a procédé à la remise symbolique des premières allocations qui seront reçues par virement à travers des comptes bancaires ouverts individuellement par les ayants-droit.



Outre le Secrétaire Général du Ministère, le Président du Conseil de Surveillance et le Directeur Général de l’Office National des Pupilles de la Nation, la cérémonie a été rehaussée de la présence du Directeur de Cabinet du Ministre en charge du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de la représentante du Maire de Ziguinchor, du représentant de l’Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Joola ainsi que des orphelins bénéficiaires.



Les allocutions prononcées par les différentes personnalités présentes ont eu comme dénominateur commun, une gratitude profonde à l’endroit du Chef de l’État pour sa générosité et pour la constance de son engagement aux côtés des orphelins du Joola et de leurs familles.