Ziguinchor / Nécrologie : Le Khalife général des Mourides perd son représentant, Serigne Fallou Diop.

La communauté mouride est en deuil. Serigne Fallou Diop, représentant du Khalife général à Ziguinchor, a rendu l’âme ce mardi dans la capitale sud du pays.



Il avait été promu par le défunt Khalife Serigne Saliou Mbacké et depuis lors, il a dignement représenté la communauté de Serigne Touba au sud. Ce qui lui a valu l’adhésion de plusieurs concitoyens dans la confrérie qui commence à être très représentative au sud du pays.



C’est grâce à son humilité, à son esprit d’ouverture qu’il a tissé de très bonnes relations avec les autorités de toutes obédiences basées au sud du pays. Le maire de la ville de Ziguinchor, le docteur Abdoulaye Baldé ne dira pas le contraire. En hommage, l’édile de Ziguinchor a rappelé la dimension exceptionnelle de l’homme.



« Cet homme d’une dimension exceptionnelle avec qui j’avais des relations particulières, laisse ainsi derrière lui un vide pour les Ziguinchorois. Je présente mes sincères condoléances à toute la Oummah islamique, à sa famille, au Khalife général des mourides et particulièrement à la communauté Mouride de Ziguinchor à qui je manifeste toute ma solidarité et ma compassion face à cette immense perte qui affecte la famille et la tarikha mouride », a témoigné le maire de Ziguinchor.