Ziguinchor : Moussa Sy et Amina Diallo écroués avec 700g de haschich.

Les limiers du commissariat central de Ziguinchor ont encore fait un grand coup. Dans l’après-midi du 1er août dernier, grâce aux check-points érigés dans les points stratégiques de la ville, le couple Moussa Sy et Aminata Diallo a été alpagué avec 700 grammes de haschich composés de 07 plaques contenant chacune 100 grammes de haschich. Moussa âgé de 34 ans et Aminata de 30 ans en provenance de Dakar avait un projet de mariage en perspective. Mais pour y arriver, ils devaient livrer la drogue en Guinée Bissau en échange de cannabis avec Amir établi à Bissau.



Malheureusement pour eux, c’est à l’entrée de la ville, à bord d’un véhicule de transport de type sept places qu’ils ont été alpagués après fouille de leurs bagages. Ils sont présentement en garde à vue au commissariat central de Ziguinchor et seront mis à la disposition du parquet dans les heures à venir.



Pour rappel, plus de 80 personnes ont été interpellées par les limiers du commissariat central de Ziguinchor pour des affaires liées à la consommation ou au trafic de stupéfiant du 01 janvier au 31 juillet. Plus de 25 kg de drogue ont été saisis lors des opérations durant cette période...