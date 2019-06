Ziguinchor / Modou Diagne Fada : "Le gouvernement mettra en place un plan d'urgence et de relance pour la réhabilitation et la rénovation de l'usine"

Lors de sa visite de travail et de prise de contact à l'usine de la Sonacos de Ziguinchor, le directeur général de l'entreprise à l'issue du conclave avec les travailleurs et la direction, a regretté la vétusté des installations et les conditions difficiles de travail des employés. C'est pourquoi, il a décidé de mettre en place un plan d'urgence et de relance pour le revitalisation de l'usine.